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Altında kazanç 4 yılda yüzde 90

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

2017’de yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21,9 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 4’üncü yıla taşıdı ve yatırımcısına yaklaşık yüzde 90 getiri sağladı.

Altının ons fiyatı ise ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan siyasi gerilimin etkisiyle 2017’de dalgalı bir seyir izledi. 2017’ye 1.151 dolar seviyelerinden başlayan ve söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1.357,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, 2017’de yüzde 13,20 değer kazandı. Analistler, altın fiyatlarının yükseliş isteğini koruyacağını ifade etti.

 Bant aralığı 175-180 lira

 Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, kısa vade için jeopolitik riskler nedeniyle yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatında 1.315-1.320 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini söyledi.

Erkan, “2018’in ikinci yarısından itibaren gram altın, 170 liranın üzerini görebilir, yıl sonuna doğru da 175-180 lira bandına oturabilir” dedi.

 

Etiketler: Kazanç , gram atın
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