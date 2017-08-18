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    Altıncı kez dede olan Erdoğan, torununun adını kimin koyduğunu anlattı

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 17:02Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 17:10

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen torunu hakkında konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kısa süre önce dünyaya gelen torunu için yöneltilen sorulara da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına da çocuk sahibi olmaları konusunda adım atmaları tavsiyesinde bulundu.

    Erdoğan, ”Canan Aybüke verdik ismini. Kızım koydu adını eşiyle beraber. Çok tatlı hoş. Altıncı torunum. Allah’ıma dua ediyorum bunların sayısı çoğalsın. Benim milletimin sayısı, yani milletçe sayımızın yükselmesi lazım. Hem evlat hem torun olarak. Bilmiyorum siz adımları attınız mı?“ diye konuştu.

    Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin ilk çocuğu Canan Aybüke, geçtiğimiz 13 ağustos tarihinde dünyaya gelmişti.

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , torun
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