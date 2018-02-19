Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 19 Mayıs 2017’de, 5 çocuk sahibi Suriyeli Necip Z. ve eşi Mirfet K., 6 yaşındaki kızları Ş.Z. altına kaçırdığı için kızdılar. Mirfet K., ateşte ısıttığı kızgın bıçağı küçük kızın kasıklarına ve bacaklarına bastı. Babası da Ş.Z.’nin bacağında sigara söndürdü. Küçük kızın çığlıklarını duyan komşuları Hicran Çalışkan polise haber verdi. Ş.Z., ifadesinde “Üvey kardeşlerim ve üvey annem beni sürekli dövüyor. Annem ve babamın yanında kalmak istemiyorum” dedi. Tutuklanan Suriyeli çift hakkında ‘Kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar dava açıldı. Küçük kız ise ailesinden alınarak yetiştirme yurduna götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu.



‘ÜZERİNE ÇAY DÖKÜLDÜ’



Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Mirfet K., “Bir ara Şehle kayboldu. Biz polise müracaat ettik. Polisler Şehle’yi bulup bize teslim etti. Bu olaydan bir gün sonra görümcemin komşusu olan bir kadın kapımı çaldı. Üzerime saldırdı. ‘Bu çocuğa kötü muamele ediyorsun’ dedi. Kızımı elimden almak istedi. Bu kadın kızıma elbise getirdi. Ancak ben kendisine engel oldum. Daha sonra karakoldan gelip kızı aldılar ve 20 gün sonra da karakoldan bizi çağırdılar. Vücudunda yaralar olduğu doğrudur. Çünkü bu anlattığım olaydan yaklaşık 4 ay kadar evvel Şehle’nin üzerine kazayla çay dökülmüştü.” dedi.



BÖYLE BİR ŞEYE BEN MÜSAADE ETMEM



Karısının üvey kızına kötü muamele etmediğini söyleyen Necip Z. ise, “Hicran ismindeki o kadının bizden ne istediğini bilemiyorum. Eşim, kızımızı alıp büyütmek istediğini söyledi. Kızımın vücudundaki yaralar olay tarihinden yaklaşık 4 ay kadar evvel kaza sonucu üzerine çay dökülmesinden kaynaklanmıştır. Hatta ben hastaneye götürdüm” diye konuştu.



Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan çocuktaki yaraların bıçak yanığı mı çay yanığı mı olduğunun anlaşılması için rapor istedi. Öte yandan anne ve babanın üzerlerine atılı suçun lehe karşı değişme ihtimali olduğundan serbest bırakıldılar. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.