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Hürriyet >Ekonomi>Altına dayalı tahvillerden elde edilen kazançtan vergi alınmayacak

Altına dayalı tahvillerden elde edilen kazançtan vergi alınmayacak

AA
27.09.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 16:32

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlardan vergi alınmayacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil, hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Bugünkü kararla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için de vergi tevkifatı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, ihtiyari olarak yıllık beyanname verecek mükellefler için de söz konusu altın tahvili ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.  Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Borsa İstanbul'da
işlem gören şirketler gibi belirlenmiş alıcılar için gerçekleştirilen yapım

işleri ve bunlarla ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, söz konusu alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı 10'da 2'den, 10'da 3'e çıkarıldı.

Etiketler: Bakanlar Kurulu , Hazine Müsteşarlı , Altına dayalı tahviller
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