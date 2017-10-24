‘Altına dayalı tahvil mevduattan daha cazip’

Şimşek, zaman içinde yastık altı altınların büyük bölümünün sisteme gireceğini belirterek, “Biraz zaman alacak, güven meselesi” dedi.

Şimşek, yastık altındaki altınların sisteme sokulması için iki hafta önce başlatılan altına dayalı tahvile vatandaşların ilgisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, TBMM’deki sohbetinde, bu uygulamanın hazinenin ihtiyacından kaynaklanmadığını, finansal sisteme derinlik kazandırmak için planlandığını söyledi.

VERİLER 1980 SONRASI

Şimşek, şöyle dedi: “Yastık altındaki altınlara ilişkin bizdeki veriler, 1980 sonrasını içeriyor. Yani ondan önce alınan ve evlerde bekleyen altınların rakamı buna dahil değil. Bizdeki hesaba göre, 2 bin 200 ton yastık altında altın var. Bunun piyasası 300 milyar liranın üstünde. Yaklaşık 100 milyar dolar diyebiliriz. Atıl, yastık altı, kasada, orada burada bekliyor. Bu önemli bir kaynak aslında.

‘Şu kadarı sisteme katılır’ diye bir hedef koymadık. Tabii ki hepsi olsun isteriz. Bu karar, hazinenin ihtiyacından kaynaklanmıyor. Finansal sistemin derinliğini arttırmak, sistemin dışa bağımlılığını azaltmak için yapıyoruz. Aslında mevduattan daha cazip. Mevduata gitseniz vergi var. Burada altın olarak getiriyor, altın olarak geri alıyorsunuz. Tüm altınların getirileceğini iddia etmek güç. Ama güven önemli bu biraz zaman alacak, çaba gerektirecek. Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor.”

RAKAMLARI AÇIKLAMIŞTI

Bakan Şimşek, daha önce iki haftalık sonuçları açıklarken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili olarak, “Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor” demişti.