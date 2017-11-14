Altın yumurtlayan kafalar dönemi

BU yıl 7’nci kez düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum ‘Altın Yumurtlayan Kafalar’ ana temasıyla dün gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda düzenlenen G3 Forum’da 1500’ün üzerinde genç girişimci ve girişimci adayı mentörlerle yuvarlak masa toplantılarıyla buluşarak fikir alışverişi yaptı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresinin 6 ay olduğunu belirterek, “Yani 6 ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin” dedi.

SEN YETERKİ PEKMEZİ YAP

Dünyanın en güçlü insanlarının girişimciler olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu çağ, büyük fırsatlar sunuyor. Eskiden zengin olmak için milyarlarca dolar yatırım yapmak gerekirken, bugün bir bilgisayar ve iyi bir fikir yeterli. Eskiden kaynak bulma büyük meseleydi; şimdi hem kamu büyük maddi destek veriyor, hem de pek çok özel fon mevcut. Eskiden ürettiğini pazarlamak dertti, şimdi 10 bin kilometre öteden bir tıkla sipariş verebiliyorsun. Sadece App Store’da satışı yapılan Türkiye kökenli ürün sayısı 9 bine ulaşmış durumda. Güzel bir söz var; ‘Sen pekmezi iyi yap, alıcısı Bağdat’tan gelir’ derler. Müşteriler artık e-posta ile web üzerinden, ışık hızında geliyor” dedi.

‘KEŞKE’LERE ÇÖZÜM

Tüm dünya ekonomilerinde büyümenin sınırlarının, yükselen girişimci ruha bağlı olduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Uluslararası arenada gücü tartışma götürmeyen ülkelere baktığımızda, özellikle teknoloji temelli atılımlar lokomotif rol oynuyor. Çünkü teknoloji bugün, ‘keşke’ dediğimiz her şey için bir çözüm üretiyor. DenizBank olarak biz de teknolojiyi insan ve toplum yararına nasıl kullanabileceğimiz üzerinde çalışıyor ve girişimcilik ekosisteminin gelişip yaygınlaşması yönünde çevik olma anlayışıyla refleks gösteriyoruz. Aynı anlayışın ülkemiz için de kaçınılmaz olduğu inancındayım. Bu yolda cüretkâr adımlar atmak ve ülkemizde atılan cüretkâr adımları desteklemek konusunda kararlıyız” diye konuştu.

İnovatif fikirlerin ürüne dönüşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Girişimcilerle destekçiler arasında bir köprü görevi gören kitlesen fonlama platformumuz Arıkovanı, bu anlayışla hayata geçti” şeklinde konuştu. Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır ise şunları söyledi: “47 fikir üretme kampı ve ‘Startup Weekend’ kapsamında 5 bin gönüllü aracılığıyla, 1300 kişiye yüz yüze eğitim verdik” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ANILMAK İSTİYORUZ

KOÇ Topluluğu’nun çatısı altında yer alan yatırım ve çözüm organizasyonu şirketi Inventram’ın Genel Müdürü Cem Soysal, Türkiye’nin, kendi fikrini geliştirip ihraç eder hale gelmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bunun için gerçekten girilmesi ve taklit edilmesi zor işlere yatırım yapıyoruz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, medikal teknolojiler, implantlar bunların başında geliyor.”

3 ŞİRKET BİRDEN KURDU

BU yıl melek yatırımcılığa başlayan şarkıcı Mustafa Sandal, giderek girişimcilik ekosistemine ısınıyor. Ali Sabancı, Gülden Yılmaz ve Ayşem Ertopuz’un sorularını yanıtlayan Sandal, yatırımlara devam edeceğini açıkladı. Sandal, yatırım, yazılım ve animasyon şirketi kurduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Melek yatırımcılık için bir şirket kuruyoruz. Yakında açıklayacağım. Ayrıca işin mutfağı sende olmayınca sıkıntı oluyor. Mutfak da bizde olsun dedik ve yazılım ekibi kurduk. Elleri kirletmek lazım. ‘Frank’ adında bir yazılım şirketini hayata geçirdik. İstediğimiz revizyonları hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Çocuklarıma doğaçlama masal anlatırken aklıma ‘BuBirMasal’ fikri geldi. “Bir masal uygulaması var mı” diye baktım. Böyle bir masal uygulaması yok. BuBirMasal adında bir uygulamayı hayata geçirdik. Masal uygulamasının içindeki animasyonlar için de ‘BuBirAnimasyon’ diye başka bir şirket kurduk.”

ÖNEMLİ OLAN EKİP

83 girişime 77 milyon dolar yatırım yapan Aslanoba Capital’in Kurucusu Hasan Aslanoba, iş fikrinden daha çok ekibin önemli olduğunu ifade etti. Aslanoba, “Bir iş fikrinin değeri 1 dolar. İyi bir ekiple güzel bir ürün ortaya konulmuşsa 1 milyon dolar. Eğer bu iş fikri ürün ve pazar uyumunu yakalaşmışsa, işte o zaman 10 milyon dolar ve üzerine çıkıyor” dedi.

TAKİPÇİLERDEN 1 LİRA ALSAM 13.5 MİLYON LİRA EDER

G3 Forumu’nun sürpriz ismi Cem Yılmaz oldu. Ali Sabancı ve Hakan Ateş’in sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, girişimcilerin kendi dışında bir şeylerin döndüğünü düşünmesinin çok zehirli bir şey olduğunu anlatarak, “Şu anda muhteşem gitar çalsam bundan tüm dünyanın haberi olmasının süresi 5 dakika. Ama biz ‘Adamlar yapıyor’ diyoruz. ‘Adamlar yapıyor’ demek ‘Yapanlar yapıyor’ demek. Buradaki zehirli şey bizim dışımızdaki adamların yapıyor olmasını zannetmek. Her şeye bu kadar yakın olduğunda bahaneler de ortadan kalkıyor” dedi. “İlk 10 bin liranın mı peşine düşmek istersiniz yoksa son 10 bin liranın mı peşine düşmek isterseniz” sorunu soran Cem Yılmaz, “Her zaman sınırlarımı öğrenmeyi bilen biri oldum. Mesela; şu anda kişi başı 5 bin liradan bir ders programı açsam çok iyi para kazanırım. Hiç kimse de neden yaptığımı sormaz. Twitter’daki her takipçimden 1 lira toplasam 13.5 milyon lira param olur. Ama en önemlisi şu; neyin satacağını bilip satmak devamlılıkla ilgili” dedi.