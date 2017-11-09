Altın ve Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Altının gramı 160 lira seviyelerinde.. Altının gramı 159,9 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.070 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 159,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, döviz kurları ve ons altındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,6 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 159,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,40 değer kazancıyla 159,9 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.070 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 1.283,47 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 3,8720 liradan, avro 4,4970 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 3,8720, avro 4,4970 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,8700 liradan alınan dolar, 3,8720 liradan satılıyor. 4,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,4970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 4,4960 lira olmuştu.