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Altın talebi dünyada geriliyor, Türkiye'de ise...

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 07:44Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 07:44

Dünya Altın Konseyi ikinci çeyreğe ilişkin talep verilerini açıkladı. Dünyada yılın ikinci çeyreğinde altın talebi gerileme kaydederken, Türkiye, Çin ve Hindistan ile birlikte fiziksel altın talebinde artış kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 gerileme ile 953,4 ton oldu. Yılın ilk yarısında ise altın talebi yüzde 14 gerileme ile 2.003,8 ton olarak gerçekleşti.

Business HT'nin haberine göre 2016 yılının ilk yarısında gelen rekor ETF talebi, 2017'nin ilk yarısında tekrarlanmayınca altın talebindeki bu gerileme kaydedildi. Konseyin verilerine göre merkez bankalarının talebi yüzde 3 ile ılımlı bir düşüş gösterdi. Bunun karşısında fiziki altın talebi ve mücevher tarafında bir artış görüldü. Teknolıjinin altın kullanımında da sınırlı da olsa yukarı yönlü bir ivme söz konusuydu.

TÜRKİYE FİZİKİ ALTIN TALEBİNİ DESTEKLEDİ

İkinci çeyrekte fiziki altın talebindeki yukarı yönlü hareketi aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler destekledi. Fiziki altın talebi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13, yılın ilk yarısında ise yıllık olarak yüzde 11 artış kaydetti. Dünya Altın Konseyi değerlendirmesinde Türkiye'deki güçlü sıçramanın nedenleri arasında ekonomik toparlanma, çift haneli enflasyon ve görece kur istikrarını saydı.

Etiketler: Dünya Altın Konseyi , altın konseyi , altın
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