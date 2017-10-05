Altın tahvili ihracında merak edilenler

Hazine, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen altın ve altına dayalı kira sertifikası ihracı konusunda merak edilen soruların yanıtlarının yer aldığı rehber hazırladı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan rehberde, 2 bin 200 ton olduğu tahmin edilen yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması hedeflenen program kapsamında, yatırımcıların sıkça sorduğu 32 soru ve yanıtlarına yer verildi.

Buna göre, ihraç kapsamında külçe altınlar, Cumhuriyet/Darphane altınları (çeyrek, yarım, tam, Ata lira gibi) ile gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan takı ve Reşat altınlar kapsam dışında tutulacak.

Altınlar çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın devlet güvencesinde 1 kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacak.



Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara 6 ayda bir yüzde 1,20 (yıllık yüzde 2,40) ek getiri verilecek.

Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikasından elde edilecek getirilerden stopaj vergisi alınmayacak.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASINA YAPILACAK

İhraçlar, Hazine Müsteşarlığınca aracı banka olarak belirlenen Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ülke genelinde etap etap gerçekleştirilecek. Bu nedenle talep toplama dönemlerinde, www.hazine.gov.tr ve www.ziraat.com.tr adreslerinde duyurulan Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılması gerekecek. Talep toplama dönemleri dışında Bankadan senet alınamayacak.

Yatırımcılar diledikleri zaman tahvil veya kira sertifikalarını Ziraat Bankasına satarak ihtiyaç duyduğu nakde ulaşabilecek, vade sonunda rafineri tarafından üretilen "1 kilogramlık 995/1000 saflıkta külçe altın" veya Darphane tarafından üretilen "çeyreklik cumhuriyet ziynet altını" alma hakkına sahip olacak.

Kayıp yaşanmayacak

Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecek. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak.

Altınlar saflığı oranında bire bir olarak kabul edildiğinden eski ve yeni tarihli altınlar arasında bir fark olmayacak.

Fiziki altınlardaki saflık belirlenirken sadece teslim alınan 22 ve 24 ayar altının (takının) içindeki altın miktarı göz önünde bulundurulacak. Söz konusu altınların değeri tespit edilirken işçilik bedeli dikkate alınmayacak.

Kabul edilebilecek özelliklere sahip altınlar için herhangi bir alt veya üst limit tutarı bulunmayacak.

ALTINLAR HANGİ HESAPTA TAKİP EDİLECEK?

Talep toplama döneminde bankaya teslim edilen altınlar ilk etapta yatırımcının "vadesiz altın mevduat hesabı"nda takip edilecek.

Yatırımcı tarafından teslim edilen 22 ve 24 ayar altınların 1000/1000 saflıktaki karşılığı yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

Talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günü yatırımcıların "vadesiz altın mevduat hesaplarındaki" altın karşılığında tahvil veya altına dayalı kira sertifikası yatırımcıların "yatırım hesabı"na otomatik aktarılacak.

Yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarında yer alan her 1 gram altın karşılığında yatırım hesaplarına bin adet altın tahvili veya kira sertifikası transfer edilecek.

SENETLER VADE TARİHİ BEKLENMEDEN SATILABİLECEK

Yatırımcılar sahip oldukları tahvil veya kira sertifikalarını işlemiş getirisiyle istedikleri zaman Ziraat Bankasına satabilecek ve Türk lirası karşılığını alabilecek.

Hesaplardaki senetler tek seferde en az bin adet (1 gram) olacak şekilde satılabilecek. Hesaplarda bin adetten az senet kalması durumunda az kalan kısım tek seferde Ziraat Bankasına satılabilecek.

Yatırımcılara vade tarihinde yapılacak anapara ödeme tutarının yatırımcı bazında hesaplanabilmesi amacıyla, anapara ödemesinin yapılacağı son hafta içinde pazartesi ve salı günü hesaplardaki senetler Bankaya satılamayacak.

Altın tahvili veya kira sertifikalarının vadeden önce Ziraat Bankasına satılmak istenilmesi durumunda, vatandaşlara ödemeler, piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak Ziraat Bankası tarafından yapılacak.

Öte yandan ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içinde (90'ıncı takvim günü dahil) senetler Bankaya satılmak istenildiğinde ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak yüzde 1,5 iskonto uygulanacak. Bu süre sonrasında satılmak istenilen senetler için herhangi bir iskonto uygulanmayacak.

Yatırımcılar vade tarihinden önce isterlerse tahvil veya sertifikalarını bir başka gerçek kişiye satabilecek ya da devredebilecek. Bu durumda alıcı adına Ziraat Bankasında hesap açılması ve banka şubesinden işlemin gerçekleştirilmesi yeterli olacak.

VADE SONUNDA ANAPARA ÖDEMESİNİ NASIL ALINACAK?

Vade sonunda yatırım hesaplarında bulunan Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası adedine karşılık gelen gram altın tutarının (anapara tutarının) ödenmesi aşamasında yatırımcılar üç ayrı seçeneği tercih edebilecek.

Buna göre, anapara bedelleri, vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram altın olarak ödenecek.

Bunun yanı sıra yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, senetlerin anapara bedeli BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi rafineriler (rafineri) tarafından üretilen 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik cumhuriyet ziynet altını olarak vade tarihinden sonra yatırımcı tarafından fiziken geri alınabilecek.

Söz konusu tercihlerin dışında, yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, yatırımcı vade sonunda ödenecek anapara bedelini Hazine Müsteşarlığı tarafından mevcut senetlerin vade sonu tarihiyle aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilebilecek altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikasına tekrardan yatırabilecek. Ziraat Bankası tarafından yatırımcılara duyurulacak tarihler içinde teslim alınmayan çeyreklik cumhuriyet ziynet altınlarının karşılığı, ilgili masraflar düşüldükten sonra, yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına kayden geçirilecek.

Vade sonunda yeni ihraca katılmak isteyen mevcut yatırımcılar, taleplerini yeniden ihraç duyurusunda belirtilecek tarihlerde Ziraat Bankası şubelerine başvurarak iletecek. Bu durumda, söz konusu talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına yeni ihraçta kullanılmak üzere talep ettikleri miktar kadar bloke konulacak.

Ziraat Bankası, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için altın toplama işlemlerini 2 Ekim'den itibaren 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde 81 ilde, 245 ilçede ve aracı "tek" banka olarak 331 şubesinde sürdürüyor.



