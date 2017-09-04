Altın fiyatları son 1 yılın en yüksek seviyesinde

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından 1.328,89 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftayı 1.325,35 dolardan tamamladı.

Bugüne 1.325,04 dolardan başlayan altının ons fiyatı Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışının etkisiyle yılın en yüksek seviyesi olan 1.339,64 doları gördü. Bu seviye aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan beri gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Altının ons fiyatı, saat 11.30 itibarıyla 1.338,28 dolarda seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 233,87 liradan alınırken 239,72 liradan satılıyor. Yarım altın da 467,74'den alınırken 479,43 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 965,40 liradan alınıp 979,99 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 931,65 liradan alınırken 961,50 liradan satılıyor.