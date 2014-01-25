Altın renginde simit

Şimdilerde neredeyse her köşe başında bir tane simit dükkanı var ve bu dükkanlardan içeri girdiğinizde simidin envai çeşidini bulabiliyorsunuz.

Kaşarlısından zeytinlisine, içinde domates ve beyaz peynir olanından, salam olanına kadar pek çok simit çeşidinden hangisini yiyeceğini şaşırıyor insan.

Bundan 10 yıl önceye kadar simit, seyyar satıcılarda satılan bir yiyecekti. Her gelir seviyesine hitap eder, mahalle aralarında gezen simitçilerden beş çayına eşlik etmesi için simit alınırdı.

Daha eskiye, Osmanlılar devrine gidip başımızı bir simit fırınının kapısından içeri soktuğumuzda ise ustaların, su, süt, un, şeker, susam ve tuz karışımından yoğrulan hamuru halkalar haline getirdiklerini ve bu halkaları pekmezli soğuk suya attıklarını, susama batırdıktan sonra fırında pişirdiklerini görürüz.

İşin en önemli noktası fırınlama süresiymiş ve işin erbabı, simitleri 22 ayar Osmanlı altını renginde pişirmeliymiş. Yani, simit şimdiki gibi fabrikasyon işi değilmiş.

Malzeme listesi

- 3 yemek kaşığı buğday nişastası

- 3 yemek kaşığı

pirinç unu

- 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 litre süt

- 2 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- 2 tatlı kaşığı sıvı bitkisel margarin

- 1 su bardağı iri çekilmiş fındık

4 kişilik

Hazırlama süresi 15 dakika

Pişirme süresi 15 dakika

FINDIKLI KREM ŞOKOLA

Krem şokolanın hazırlanması için; yumurtalar orta boy bir tencereye kırılır. Üzerine nişasta, pirinç unu ve kakao eklenir.

Karışım bir taraftan tel çırpıcı yardımıyla çırpılırken bir taraftan da toz şeker ve süt azar azar ilave edilir.

Tencere kısık ateşin üzerine oturtulup karışım sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatılır.

Pişen muhallebiye bitkisel margarini eklenip iyice karıştırılır ve tencere ocaktan alınır.

Üzerine vanilya ilave edilip mikser yardımıyla 5-6 dakika daha çırpılır.

Muhallebi çekilmiş fındıkla karıştırılıp kup bardaklarına ya da kâselere paylaştırılır. Buzdolabında soğutulduktan sonra servise sunulur.