Altın Portakal 'yabancı'laştı

Bu yılki resmi seçkide 13 ülkeden kurgusal ve belgesel uzun metrajlı filmler yer alırken, iki film dünya prömiyerini Antalya'da yapacak. Festivalde yeni filmler arasında, Saraybosnalı yönetmen Aida Begic'in tamamı Türkiye'de çekilen Türkiye-Bosna ortak yapımı filmi 'Never Leave Me' yer alıyor. Şanlıurfa'da travmatik geçmişlerinden kurtulmaya, hayatlarına yeniden anlam bulmaya çalışan iki Suriyeli yetim erkek çocuğun öyküsünü konu alıyor. 'Never Leave Me', Antalya Film Festivali'nin 21 Ekim'de açılışını yapacak.





KAPANIŞ VAN GOGH’DAN

Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki’nin 2017 Berlin Film Festivali’nde ‘Gümüş Ayı’ ödülünü alan, göçmen krizine bir gezgin satıcı ve restoran işletmecisinin gözünden kendine özgü bir bakış getiren komedi-drama filmi ‘The Other Side of Hope’ ise festivalde yarışma dışı gösterilecek. 7 gün sürecek festival, 27 Ekim’de Dorota Kobiela ve Huch Welchman’ın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un yaşamını ve gizemli ölümünü konu alan, merakla beklenen animasyon filmi ‘Loving Vincent’ ile kapanacak. Yarışma dışı gösterilecek film, bu yılki Annecy Film Festivali’nde İzleyici Ödülü’nü kazanmıştı.



7 ÖDÜL VERİLECEK

Tüm yarışma filmleri, En İyi Film (50 bin Euro), En İyi Yönetmen (25 bin Euro), En İyi Kadın Oyuncu (25 bin Euro), En İyi Erkek Oyuncu (25 bin Euro), Behlül Dal Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Dr. Avni Tolunay Ödülü (İzleyici Ödülü ) (10 bin Euro) olmak üzere toplamda 7 ödül için yarışacak.



TÜRKİYE’DEN İKİ FİLM

Bu yıl Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘Ulusal Yarışma’ bölümlerinin yapılmayacağının duyurulmasının ardından Türkiye sinema sektörünün tüm meslek birlikleri, sendikalar ve dernekler bir bildiri yayınlayarak festivale katılmayacaklarını açıklamışlardı. Bu çağrının ardından festivalin yarışma bölümüne sadece iki yerli film katıldı. Bunlar yönetmen Ender Özkahraman’ın ‘Zor Bir Karar’ıyla Andaç Haznedaroğlu’nun ilk Türkiye-Ürdün ortak yapımı olan ve savaşta yıkıma uğrayan şehrinden kaçan bir Suriyeli kadını konu alan ‘Misafir’ filmi.



YARIŞMA FİLMLERİ

‘April’s Daughter’ (Nisan’ın Kızları), Michel Franco, Meksika

‘Redoutable’, Michel Haznavicius, Fransa

‘Misafir’, Andaç Haznedaroglu, Türkiye

‘A Man of Integrity’ (Dürüst Bir Adam), Mohammad Rasoulof, İran

‘The Florida Project’ (Florida Projesi), Sean Baker, ABD

‘Human Flow’ (İnsan Seli), Ai Weiwei, Çin/Almanya

‘Angels Wear White’ (Melekler Beyaz Giyer), Vivian Qu, Çin

‘Radiance’, (Aşkın Gözü), Naomi Kawase, Japonya/Fransa

‘Scary Mother’ (Anne), Ana Urushadze, Gürcistan

‘Zor Bir Karar’ (Ender Özkahraman), Türkiye