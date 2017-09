“Altın Örümcek Web Ödülleri”nde finalde…

Her sene Altın Örümcek’e aday olan projelerin hem ön görülen kategorilere uygun olması hem de içerik bakımından yeterlilik taşıması gerekiyor. Tüm jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ön değerlendirme sürecinde, sadece en yüksek puanı alan ilk 10 proje, Altın Örümcek Web Ödülleri’nde finale kalıyor.



15. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde bu sene, her kategoride finale kalan 10 projenin www.altinorumcek.com web sitesinden duyurulmasıyla internet kullanıcılarının katılım sağladığı ‘Halk Oylaması’ başladı. 30 Eylül’e kadar halka açık olarak gerçekleştirilen bu oylamada, finale kalan projeler içerisinde, her kategoride en yüksek oyu alan proje ‘Halkın Favorisi’ seçilecek.



Doğan TV dijital markaları bu sene yine birçok dalda finale kaldı. Kanal D; mobil uygulama (oyun & eğlence) ve sosyal medya dallarında aday gösterilirken, Radyonom.com yenilikçi tarzı ve tematik dijital radyolarıyla mobil uygulama (oyun & eğlence) ve eğlence (radyo/tv/müzik) dallarında finale kaldı. D-Smart ise; telekomünikasyon ve eğlence (radyo/tv/müzik) dallarında finale kalan adaylardan biri olmayı başardı.