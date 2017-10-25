Altın ne kadar? 25 Ekim 2017 Altın fiyatları

Altın fiyatları alım satım işlemini gerçekleştirmek isteyen ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak araştırılıyor. 25 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisini sorgulayan vatandaşlar, piyasaların son durumunu öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte, 25 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

25 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 153,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.023 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.273,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 2,43'e çıkması ve dolar endeksinin de yükseliş eğilimini sürdürüyor olmasının, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentilerinin artmasının, doları olumlu yönde desteklediğini söyleyen Memiş, "Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 dolar seviyesi destek, 1.277 dolar seviyesi ise direnç konumunda. Jeopolitik risk algısının artması durumunda ise altının ons fiyatı 1.295 dolar seviyesini test edebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının gram fiyatının ise dolar kurundan almış olduğu destekle yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, dolar kurunun hareketlerinin yurt içi piyasalarda altının gram fiyatına yön verdiğini bildirdi.

Bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'dan önce açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı ile ilgili haber ve açıklamaların da piyasaların gündeminde olduğunu aktardı.

ALTIN FİYATLARININ DURUMU NE OLACAK?

Altının gram fiyatında, ekim ayı içinde 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından düşüşlerin sınırlı kalmasının, 170 lira seviyelerine kadar devam edecek bir yükseliş trendinin habercisi olabileceği belirtiliyor.

Uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde döviz kurlarındaki yükselişlerden destek bulan altının gram fiyatı, ekim ayı içinde

155,7 lira ile rekor kırması sonrasında 150-153 bandında dengelendi. Bugün

itibarıyla eylül ayı kapanışına göre yatırımcısına yüzde 4'ün üzerinde getiri sağlayan gram altın, tarihi zirvesinden gelen satışların sınırlı kalması ile 150 liranın üzerinde tutundu.

Analistler, kısa vadede ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına yapacağı atama, Fed'in kasım ve aralık ayındaki faiz kararları, İspanya'daki Katalonya krizi, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Altının gram fiyatının tarihi zirvesinden gelen satışlara karşın 150 lira üzerinde tutunmasının teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ettiğini dile getiren analistler, yıl sonuna kadar 170 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Fiyatların hızlı değiştiği bir sürecin içerisindeyiz"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, 9 Ekim'de ulaştığı 155,7 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatlarına ilişkin, "Küresel gerginlikler, artış trendine girerse güvenli liman olarak gözüken altın fiyatları yeni rekorlar deneyebilir. Böyle bir durumda yıl sonuna kadar gram altında 170 TL’yi rahatlıkla yakalayabiliriz." dedi.

Norayr İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel politik gerilimin azalmaması halinde altın fiyatlarında artışın süreceğini kaydetti.

Gram altın fiyatlarında ekim ayında tarihi zirvenin görülmesine karşın son 2 hafta içerisinde bir geri çekilmenin görüldüğünü aktaran İşler, "Dünya geneline baktığımızda önümüzde iki farklı fotoğraf var." dedi.

İşler, "Altın fiyatları da bu iki farklı yansımaya göre yönünü çizecek gibi gözüküyor. Dünya ekonomilerinin geneline bakıldığında ekonomik anlamda bir toparlama ve büyüme yönünde bir olumlu işaretler göze çarpıyor. Ancak, merkez bankaları ve borsalar açısından bakıldığında fiyatların hızlı değiştiği bir sürecin içerisindeyiz. Ekonomi dünyasının merakla cevabını beklediği soru 'Yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı kim olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Amerika’da yeni vergi reformunun yolunun açıldığını belirten İşler, yeni vergi indirimlerinin ekonomiyi büyüteceğini belirterek, bu durumun da doların yükselmesini destekleyeceğini anlattı.

"Gram altında 170 TL’yi rahatlıkla yakalayabiliriz"

İşler, şunları kaydetti:

"Piyasaların merakla beklediği bir diğer önemli veri ve karar ise Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek. Avrupa Merkez Bankası, sıkılaştırmaya gidecek mi gitmeyecek mi belli olacak. Tüm bu gelişmeler, altın fiyatlarının geriye gitmesini sağlıyor. Ekonomi ayağında işler iyi giderken siyasette ise durum hiç pozitif gözükmüyor. Amerika’da Başkan Donald Trump’un durumu, ABD-Kuzey Kore-İran gerginliği, Avrupa’da Katalanların bağımsızlık istekleri, İtalya’da ayrılıkçı talepleri, Kuzey Irak ve Orta Doğu’daki gelişmeler ise piyasaların yönünü etkileyecek gibi gözüküyor.

Şayet ekonomideki olumlu işaretler devam ederse önümüzdeki aylar altın fiyatlarında daha aşağı rakamları görebiliriz. Tersi durumda ise küresel gerginlikler, artış trendine girerse güvenli liman olarak gözüken altın fiyatları yeni rekorlar deneyebilir. Böyle bir durumda yıl sonuna kadar gram altında 170 TL’yi rahatlıkla yakalayabiliriz."

"Faiz artırımı beklentisi doları yükseltiyor"

Dolarla altın arasında çoğunlukla ters bir korelasyonun söz konusu olduğunu anlatan İşler, "Dolar yükselince altın düşer. Fed başkanı etrafında dönen spekülasyonlar ve yeni başkanın faiz artırımına gideceği yönündeki beklenti, dolar fiyatlarının sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yükselmesine neden oluyor. Bu trend doğal olarak altın onsunda da son iki haftanın en düşük rakamını görmemize neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Risk, belirsizlikler ve gerilimlerin her zaman altın fiyatlarının yükselmesine yol açtığını anımsatan İşler, "İçinde bulunduğumuz ekim ayında altının zirve yaptığı dönemlere bakıldığında, Kuzey Irak ve İspanya’daki referandumlar, Kuzey Kore’nin yeni füze denemeleriyle gerginleşen ilişkilerin çok etkili olduğunu görüyoruz. Geleceğe dair belirsizliklerin zirve yapması ons ve gram fiyatlarının da yeni rekor kırmasına yol açtı." yorumunu yaptı.

"Altın bir ülkenin ya da bölgenin para birimi değil"

İşler, iç piyasada altın fiyatlarında TL’nin dolar karşısındaki durumunun etkiliyor olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu da zaman zaman ons fiyatları düşse bile iç piyasada TL, dolar karşısında değer kaybetmişse veya kazandıysa fiyatların da tam olarak yansımadığı bir fotoğrafı verebiliyor. Altın, her zaman güvenli liman olmuştur ve olmaya devam edecektir. Çünkü, altın sadece dolar ve avro gibi bir ülkenin ya da bölgenin bir para birimi değil. Tüm dünyanın kabul ettiği ve her zaman geçerli olan dünya para birimidir. Altın, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede yatırımcılarına her zaman kazandırmıştır ve yüzlerini güldürmüştür."