AltÄ±n mevduatÄ± 6 ayda yÃ¼zde 33 arttÄ±

Bankalardaki toplam altÄ±n mevduatÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 2016 sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 33 artÄ±ÅŸla 23 milyar 125 milyon liraya yÃ¼kseldi - AltÄ±n mevduatÄ± haziran sonunda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 139 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

AA muhabirinin BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re yurt iÃ§i yerleÅŸik gerÃ§ek kiÅŸilerin altÄ±n hesabÄ± haziran sonunda geÃ§en yÄ±l sonuna kÄ±yasla yÃ¼zde 34 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 21 milyar 342 milyon liraya yÃ¼kseldi. Bu kiÅŸilerin altÄ±n hesabÄ± 2016'nÄ±n haziran sonuna gÃ¶re ise yÃ¼zde 142 artÄ±ÅŸa iÅŸaret etti.Â Â Â Â Â

Yurt iÃ§i yerleÅŸik gerÃ§ek kiÅŸilerin altÄ±n hesabÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ± itibarÄ±yla 8,8 milyar lira ve geÃ§en yÄ±l sonunda 15,9 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸik gerÃ§ek kiÅŸilerin bankalardaki altÄ±n mevduatÄ± haziran sonunda 518 milyon lira dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. Yurt iÃ§i yerleÅŸik tÃ¼zel kiÅŸilerin altÄ±n hesabÄ± ise haziran sonunda 1 milyar 245 milyon lira oldu.Â Â Â Â Â

ALTIN HESABI BÄ°R YILDA YÃœZDE 139 ARTTI Â Â

Bankalardaki toplam altÄ±n hesabÄ± haziran sonu itibarÄ±yla 23 milyar 125 milyon liraya yÃ¼kseldi. AralÄ±k 2016'da 17 milyar 445 milyon lira olan altÄ±n hesabÄ±, 6 aylÄ±k dÃ¶nemde 5 milyar 680 milyon liralÄ±k artÄ±ÅŸa iÅŸaret etti. GeÃ§en yÄ±lÄ±n haziran sonuna gÃ¶re ise altÄ±n hesabÄ±ndaki artÄ±ÅŸ 13 milyar 454 milyon oldu. AltÄ±n hesabÄ±ndaki artÄ±ÅŸ 6 aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k bazda sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 33 ve yÃ¼zde 139 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â Â Â Â Â

ALTIN MEVDUATLARININ YARISI ÃœÃ‡ Ä°LDEÂ Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'de, yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nda en fazla altÄ±n mevduatÄ±na sahip il 7 milyar 678 milyon 370 bin lira ile Ä°stanbul oldu. Ä°stanbul'u, 2 milyar 175 milyon 279 bin lira ile Ankara ve 1 milyar 246 milyon 445 bin lira ile Ä°zmir takip etti. Bu Ã¼Ã§ ilin toplam altÄ±n mevduatÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki altÄ±n mevduatlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 48,7'sini oluÅŸturmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â Â Â Â Â

Bu dÃ¶nemde, Bursa 754,8 milyon liralÄ±k, Konya 590,6 milyon liralÄ±k, Kocaeli 552,2 milyon liralÄ±k, Antalya 520,2 milyon liralÄ±k ve Adana 363,3 milyon liralÄ±k toplam altÄ±n mevduatÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan iller arasÄ±nda yer aldÄ±.Â AltÄ±n mevduatÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu il ise 11,5 milyon lira ile Ardahan oldu. Bu ili, 12 milyon lira ile Bayburt, 13,4 milyon lira ile Tunceli ve 16,4 milyon lira ile Kilis izledi.Â Â Â Â Â

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA HAKKARÄ°'DE ARTTI

TÃ¼rkiye'de haziran sonu itibarÄ±yla toplam altÄ±n mevduatÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l sonuna kÄ±yasla en fazla arttÄ±ÄŸÄ± il, yÃ¼zde 121,6 ile Hakkari oldu. Hakkari'nin geÃ§en yÄ±l sonunda 16,7 milyon lira dÃ¼zeyinde bulunan toplam altÄ±n mevduatÄ±, haziran sonu itibarÄ±yla 25,9 milyon liraya ulaÅŸtÄ±.Â AltÄ±n mevduatÄ± artÄ±ÅŸÄ±nda Hakkari'yi yÃ¼zde 103,8'le Siirt, yÃ¼zde 93,7 ile Bitlis, yÃ¼zde 75,1'le Osmaniye ve yÃ¼zde 69,1'le ÅžÄ±rnak takip etti.Â Â Â Â Â