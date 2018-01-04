Haberler>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>Altın Küre heyecanı dorukta

Altın Küre heyecanı dorukta

Hollywood'da ödül sezonu açıldı... İlk heyecan Altın Küre'de. Bu yıl 75'inci kez dağıtılacak olan Altın Küre ödülleri önümüzdeki pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece sahiplerini bulacak. Biz de ödüle aday olan filmleri ve oyuncuları hatırlayalım istedik.

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 09:48 | Son Güncelleme :

Sinema ve TV dizisi alanında dağıtılan Altın Küre adayları arasında Fatih Akın'ın In The Fade adlı filmi de bulunuyor. Adaylıklara damgasını vuran film ise Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyan Shape of Water oldu. Film, tam 7 dalda ödüle aday.

Nefes kesen yarışın kazananları 8 Ocak 2018'de açıklanacak.

 İşte Altın Küre adayları

En İyi Film (Drama)
“Dunkirk”
“The Post”
“The Shape of Water”
“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
“Call Me by Your Name”

En İyi Film (Müzikal veya Komedi)
“The Disaster Artist”
“Get Out”
“The Greatest Showman”
“I, Tonya”
“Lady Bird”

Altın Küre heyecanı dorukta

Bir süre önce sinemaya veda ettiğini açıklayan Daniel Day Lewis, en iyi erkek oyuncu adayları arasında. 

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Timothée Chalamet, “Call Me by Your Name”
Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”
Tom Hanks, “The Post”
Gary Oldman, “Darkest Hour”
Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

En İyi Animasyon
“The Boss Baby”
“The Breadwinner”
“Ferdinand”
“Coco”
“Loving Vincent”

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi)
Steve Carell, “Battle of the Sexes”
Ansel Elgort, “Baby Driver”
James Franco, “The Disaster Artist”
Hugh Jackman, “The Greatest Showman”
Daniel Kaluuya, “Get Out”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Jessica Chastain, “Molly's Game”
Sally Hawkins, “The Shape of Water”
Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Meryl Streep, “The Post”
Michelle Williams, “All the Money in the World”

Altın Küre heyecanı dorukta

Shape of Waters filmiyle Sally Hawkins kadın oyuncu, Octavia  Spencer yardımcı kadın oyuncu dalında aday. 

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal veya Komedi)
Judi Dench, “Victoria & Abdul”
Margot Robbie, “I, Tonya”
Saoirse Ronan, “Lady Bird”
Emma Stone, “Battle of the Sexes”
Helen Mirren, “The Leisure Seeker”

En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro, “The Shape of Water”
Martin McDonagh, “Three Billboards”
Christopher Nolan, “Dunkirk”
Ridley Scott, “All the Money In the World”
Steven Spielberg, “The Post”
Christopher Nolan

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Willem Dafoe, “The Florida Project”
Armie Hammer, “Call Me by Your Name”
Richard Jenkins, “The Shape of Water”
Christopher Plummer, “All the Money in the World”
Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige, “Mudbound”
Hong Chau, “Downsizing”
Allison Janney, “I, Tonya”
Laurie Metcalf, “Lady Bird”
Octavia Spencer, “The Shape of Water”

En İyi Yabancı Film
“A Fantastic Woman”
“First They Killed My Father”
“In the Fade”
“Loveless”
“The Square”

Altın Küre heyecanı dorukta

I Tonia, Margot Robbie'ye de kadın oyuncu adaylığı getirdi. 

En İyi Senaryo
Guillermo del Toro and Vanessa Taylor, “The Shape of Water”
Greta Gerwig, “Lady Bird”
Liz Hannah and Josh Singer, “The Post”
Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Aaron Sorkin, “Molly's Game”

En İyi Film Müziği
Carter Burwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Alexandre Desplat, “The Shape of Water”
Jonny Greenwood, “Phantom Thread”
John Williams, “The Post”
Hans Zimmer, “Dunkirk”

En İyi Şarkı
“Home” from “Ferdinand”
“Mighty River” from “Mudbound”
“Remember Me” from “Coco”
“The Star” from “The Star”
“This Is Me” from “The Greatest Showman”

DİZİLER
En İyi Drama Dizisi
“The Crown”
“The Deuce”
“Game of Thrones”
“The Handmaid's Tale”
“Stranger Things”
“This is Us”

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Sterling K. Brown, “This is Us”
Freddie Highmore, “The Good Doctor”
Bob Odenkirk, “Better Call Saul”
Liev Schreiber, “Ray Donovan”
Jason Bateman, “Ozark”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Caitriona Balfe, “Outlander”
Claire Foy, “The Crown”
Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”
Katherine Langford, “13 Reasons Why”
Elisabeth Moss, “The Handmaid's Tale

En İyi Komedi/Müzikal Dizisi
“Black-ish”
“The Marvelous Mrs. Maisel”
“Master of None”
“SMILF”
“Will & Grace

Altın Küre heyecanı dorukta

Fatih Akın'ın In The Fade filmi yabancı film dalında Altın Küre adayı.

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi)
Anthony Anderson, “Black-ish”
Aziz Ansari “Master of None”
Kevin Bacon, “I Love Dick”
William H. Macy, “Shameless”
Eric McCormack, “Will and Grace”

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi)
Pamela Adlon, “Better Things”
Alison Brie, “Glow”
Issa Rae, “Insecure”
Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
Frankie Shaw, “SMILF”

En İyi Televizyon Filmi veya Mini Dizi
“Big Little Lies”
“Fargo”
“Feud: Bette and Joan”
“The Sinner”
“Top of the Lake: China Girl”

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi veya Mini Dizi)
Robert De Niro, “The Wizard of Lies”
Jude Law, “The Young Pope”
Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”
Ewan McGregor, “Fargo”
Geoffrey Rush, “Genius”

Altın Küre heyecanı dorukta

Adayları Sharon Stone açıkladı.

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi veya Mini Dizi)
Jessica Biel, “The Sinner”
Nicole Kidman, “Big Little Lies”
Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”
Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”
Reese Witherspoon, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (TV Filmi veya Mini Dizi)
Alfred Molina, “Feud”
Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”
David Thewlis, “Fargo”
David Harbour, “Stranger Things”
Christian Slater, “Mr. Robot”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi veya Mini Dizi)
Laura Dern, “Big Little Lies”
Ann Dowd, “The Handmaid's Tale”
Chrissy Metz, “This is Us”
Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”
Shailene Woodley, “Big Little Lies”

Etiketler: 2018 altın küre adayları
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri