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    Hürriyet >Gündem>'Altın kızlar'a katılan yandı!

    'Altın kızlar'a katılan yandı!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’de whatsapp üzerinden ulaştığı 107 kişinin altın ve ziynet eşyalarını kolay kazanç vaadiyle alarak yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan, liderliğini bir kadının yaptığı “Altın Kızlar” adlı 4 kişilik çete çökertildi.

    Kocaeli’nin Darıca ve Gebze bölgesinde daha önce çalıştığı derneklerin referansını kullanarak ulaştığı kişileri fazla kazanç vaadiyle 1 milyon TL dolandıran “Altın Kızlar” çetesi polis operasyonu ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre Darıca ve Gebze’de daha önce çalıştığı derneklerin adını kullanarak tanıştığı kişilerinin güvenini sağlayan D.E. adlı kadın, 2 kat kazanç vaadiyle tanıştığı insanlardan ziynet eşyası ve para toplamaya başladı.

    'ALTIN KIZLAR' GRUBUNU KURDULAR

    İlk etapta anlaştığı kişilere 2 kat kazançlarını geri veren D.E., güven sağladığı kişilerden daha fazla para kazanmaları için fazla para ve yeni insanlar bulmalarını istedi. Kazanç için gelen insanların artması üzerine whatsapp üzerinden “Altın Kızlar” adlı grup kuran D.E. birlikte çalıştığı 4 kişiyle birlikte 107 kişiden yaklaşık 1 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alarak geri ödemedi.

    MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

    Fazla kazanç uğuruna tüm birikimlerini ve bankadan çektikleri kredileri D.E.’nin kurduğu 4 kişilik çeteye kaptıran ancak geri alamayan vatandaşlar ise polise giderek şikayetçi oldular. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 26 Eylül tarihinde Gebze ve Darıca’da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon ile şüpheliler D.E., O.S., S.Ç. ve P.P.’yi kıskıvrak yakaladı.

    1 MİLYON TL'LİK VURGUN

    Polis kamerasıyla kaydedilen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, müştekilerden alınan para ve altınların tutulduğu 9 ajanda yakalandı. Yapılan incelemede D.E. isimli şüpheli kadının önderliğinde whatsapp üzerinden sohbet gurubu kuran çetenin, 107 kişiden yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları ortaya belirlendi. Çetenin, kazançlarını isteyen şahısları ise tehdit ve şantajla susturmaya çalıştıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

    Etiketler: çete , WHATSAPP , Dolandırıcı , Gözaltı
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