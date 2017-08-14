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Altın için yeni tahmin

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 10:00Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:00

VTB Capital altın fiyatları için yeni bir tahminde bulundu.

Rus yatırım bankası VTB Capital'e göre ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden gerginlik ve dünyanın en büyük altın tüketicilerinin altın talebinin yükselmesi dolayısıyla altının ons fiyatı 4 yılın zirvesi olan 1.400 dolar seviyesine yükselecek.

VTB Capital'den Evgeny Ananiev, altının daha hızlı yükseliş evresine girmeden önce, 3 ay içinde, küresel politik riskler ve Çin ve Hindistan'ın alımları ile 1.360 dolar seviyesine çıkacak.

Ananiev, "Bazı düzeltmeler görebiliriz ama altının 1.200 dolar seviyesini altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.

Altın güvenli liman alımlarıyla 1290,57 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü altın 1291,88 dolar seviyesini görmüştü.

Etiketler: VTB Capital , altın , altın tahmin
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