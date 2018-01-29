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Altın haftaya böyle başladı

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merakla araştırılan bir konu. Çeyek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Peki 29 Ocak 2018 altın fiyatları ne oldu, çeyrek altın kaç lira, gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta içi 164 lira bandını aşarak 165 lira sınırını zorlayan altın fiyatı 29 Ocak Pazar itibarıyla 163 liradan işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 260,84 liradan alınırken 267,36 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,45’den alınırken 534,48 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.079,16 liradan alınıp 1.095,46 liradan alıcı buluyor.

ALTINA YATIRIM YAPMANIN YOLLARI
Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.

Altın hesabı: Vadesiz, vadeli veya otomatik birikim yapmanızı sağlayan altın hesabı açtırabilirsiniz.

Altın fonları: Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlardan oluşur. Fonun içerisinde sabit getirili menkul kıymetler ve ters repo işlemleri de bulunuyor. Fon yönetim ücretleri var. Ayrıca borsa yatırım fonları var.

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı, kısa bir süre sonra satmak için altın almak riskli olabilir.

Her tasarrufun belli bir yüzdesi altın olabilir ancak birikimin hepsini altında tutmak doğru olamayabilir.

Etiketler: altın ne kadar
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