Altın gibi iş

Bu mağazaların önemli bir bölümünü franchise vererek açacaklarını anlatan Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “3 farklı konseptte franchise veriyoruz ve fiyatlar 225 bin dolar ile 1.2 milyon dolar arasında değişiyor. Bir mağazanın yatırımı ise 3 ile 5 yıl arasında geri dönüyor” diyor.



Kamer, bu alana yatırım yapacak girişimcilere ise şu bilgileri veriyor:



- Dünya mücevherat pazarının büyüklüğünün 140 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Pazar büyüklüğü açısından Hindistan, Çin, ABD, Rusya ve Türkiye dünyanın en büyük beş pazarı arasında yer alıyor.



- Sektör 5 bin altın üreticisi, 35 bin perakendeci ile 250 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Bu ekosistemde 200-1.500 arasında kalifiye eleman çalıştıran büyük şirketlerin sayısı da 50’den fazla.



- Bugün yurtiçinde 44 ilde toplam 151 mağaza ve 53 ilde 200 satış noktamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



YATIRIM TUTARI NE KADAR?

- Mağazalarımızın öncelikle caddelerde ana lokasyon veya AVM’lerde giriş kat mağazaları olmasını tercih ediyoruz ve mağazanın en az 3 metre cepheli olması lazım. Konsepte göre 25 m2-300 m2 arası büyüklüğün olması.



- Mağaza konseptine göre yatırımcılarımızdan teminat mektubu alıyoruz. Bununla birlikte franchise isim hakkı almıyoruz.



- Atasay için 225 bin dolar, Atasay Shop için 500 bin dolar, Atasay Altın Market için ise 1.2 milyon dolar yatırım bedeli gerekiyor.



- Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bir mağazanın aylık gideri lokasyona ve büyüklüğüne göre 45 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor.



- Bir mağazanın ortalama geri dönüşü yine lokasyon ve büyüklüğüne göre 3 ile 5 yıl arasında değişebiliyor.

YATIRIMCI İŞİNİN BAŞINDA OLMALI

ÖZELLİKLE Atasay Shop konsepti ile hedeflerinin mağazalaşmada metrekare ve ürün bazında daha küçük hacimli satış noktaları oluşturarak daha hızlı büyümek olduğunu söyleyen Kamer, “Franchising sistemimiz kapsamında Atasay mağazası açacak yatırımcılara güçlü ve güvenilir marka imajımızın oluşturduğu hazır müşteri potansiyelimizden yararlanma fırsatı sunuyoruz. Bunun içinde belli kriterlerimiz bulunuyor. Ancak yatırımcının işin başında olması bizim için önemli kriter” diyor.