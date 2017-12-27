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Günün altın fiyatları ne durumda? İşte, piyasalardan gram ve çeyrek altın fiyatları

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 08:22 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta ortasında nasıl bir reaksiyon gösterdiği ile sorgulanmaya devam ediyor. Güne yatay seviyede başlayan gram ve çeyrek altın fiyatları, çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde küçük artışlar gösteriyor. Peki, bugünün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasaları yakından takip eden vatandaşların sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta izlediği dalgalı kurun ardından haftaya daha dengeli bir seyirle başladı. Fiyatların gün içinde düşüp, çıktığı altın piyasasında son olarak 156 lira seviyesini aşan ve 157 lira barajına yaklaşan altın fiyatlarının bugün ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 157,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 157,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 157,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişinin ardından bugün yatay seyirle 1.282,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, altının ons fiyatının 1.275 dolar seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirdiğini, 1.295 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Memiş, yılın son haftası olmasından dolayı veri takvimi ve işlem hacminin zayıf olduğunu, bu sebeple altın fiyatlarında sert hareketlerin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dün direnç seviyesi olan 157 lirayı aştığını belirten Memiş, dolar kurunda düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının satış ağırlıklı bir seyir izleyeceğini söyledi.

Etiketler: çeyrek altın fiyatları
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