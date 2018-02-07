Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 161,47 liradan tamamladı.. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 162,50 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 162,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 163,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.094 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 1.343,5 dolardan işlem görüyor.