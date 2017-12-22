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Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Haftanın ilk gününde Gram altın 156 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan işlem görüyordu. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Altın fiyatları geçtiğimiz iki günü yükseliş ile sonlandırırken dün fiyatlarda bir birim azalma yaşandı. Altın piyasasının en gözde ürünleri olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları ise merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatlarının son geldiği değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 155,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 255,00 lira, Cumhuriyet altını 1.042,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 155,70 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 156 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 156 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 155,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 156 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor. Hafta başından bu yana alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.263,5 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP

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