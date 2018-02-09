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Altın fiyatlarında son durum.. Altın fiyatları düşmeye devam ediyor..

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

Altın piyasasında düşüş bugün de sürdü. Sabah piyasaların açılmasıyla birlikte 161.9 seviyesine gerileyen altının gram fiyatı bir birim daha azalarak güne başladı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kadardan işlem görüyor.

Altının gramı güne düşüşle başladı. Gram altın 161,9 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.083 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 162,2 liradan tamamladı.  Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 161,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.083 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.319,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.  ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,85, dolar endeksinin de 90 bandının üzerinde seyretmesinin küresel dolar talebini artırdığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.350 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.  Memiş, dolar kurundaki olası düşüşlerin altının gram fiyatını negatif etkileyebileceğini belirterek, "Altının gram fiyatının 160 liranın altını tekrar test edebileceğini ve düşüşlerde 157 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Etiketler: çeyrek altın fiyatları , gram altın , ata lira fiyatı
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