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Altın fiyatları yükseliyor.. İşte çeyrek altın fiyatlarında bugünün değeri
Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:22
Altın fiyatlarının yükselene grafiği yatırımcıları mutlu ediyor. Kapalıçarşı'da ve altın sektöründe en çok satılan ürünlerin başında gelen çeyrek altın ve gram altın fiyatları bu sabah itibari ile 144 lirayı aştı. Peki altın fiyatlarının yükselmesinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 237,00 lira,Cumhuriyet altını 966,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 yükselişle 144,40 liradan işlem gördü.
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