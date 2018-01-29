Altın fiyatları yükseliyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı değer kazandı

Altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş ile tamamlayan altının gram fiyatı, haftaya başladığımız bugünde de yükselişle güne merhaba dedi. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği fiyatların başında çeyrek altın ve gram altın fiyatları geliyor.. İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 163 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.090 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.



Cuma günü altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 162,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.