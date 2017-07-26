Altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? 26 Temmuz Çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 143 lirayı aşan fiyatı ile yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay büyük düşüş gösteren altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda 230 liraya kadar düşen çeyrek altın fiyatları da bu yükseliş ile birlikte değer kazandı. Peki altın fiyatlarının son halinden sonra yatırım altınları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte yatırım altınları dikkatle takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, yükselen fiyatlar karşısında değer kazanırken, yatırımcıların gözü çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Piyasalarda hem hediyelik olarak hem de yatırım amacı ile satın alınan çeyrek altın fiyatları düne göre bir birim daha kazandı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 143,90 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 143,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını da 965 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da güne kazançla başlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.255,20 dolardan alıcı buluyor.



