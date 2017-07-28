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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 09:57 Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 09:57

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından en çok takipte olan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükselişini sürdürmeye bu hafta da devam etti. Çeyrek altın fiyatları Türkiye'de altın yatırımı için en çok takip edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234,66 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 143,16 liradan satılıyor. İşte detaylar.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Gram altın 143 lira bandında seyrederken çeyrek altının kaç lira olduğu da vatandaşların takibinde yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 234,05 liradan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçti. Buna paralel altının onsu dün yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.261 dolardan tamamlaması sonrasında bugün de 1.265 dolarla 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı. Altının onsu saat 11.10 itibarıyla 1.262 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşle 143 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrasında uluslararası piyasada altın fiyatlarında sert yükselişlerin görüldüğünü kaydetti.

Fed'in 4,5 trilyon dolara yükselen bilanço büyüklüğünü "Göreceli yakın bir zamanda" küçültmeye başlayacağını duyurduğunu ve gösterge faizi değiştirmediğini hatırlatan Memiş, Fed kararından sonra dolar/TL'de sert düşüşler, altın fiyatlarında ise yükselişler yaşandığını ancak 3,5250 seviyesine gerileyen dolar/TL'nin altının gram fiyatındaki yükselişi frenlediğini bildirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.255-1.265 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediklerini ifade ederek, altının gram fiyatında ise 142,3 liranın destek, 143,8 liranın ise destek olduğunu söyledi.

Etiketler: çeyrek altın fiyatları , altın fiyatları , gram altın
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