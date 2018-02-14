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Altın fiyatları yükselişe geçti.. İşte günün altın piyasasındaki son durumu

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları düne göre yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının gram fiyatı 162 lira seviyesinde işlem görürken bugün 163 lirayı aşarak piyasalara giriş yaptı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte çeyrek altın fiyatları da değer kazandı. İşte altın fiyatlarında son durum ve şuan işlem gördüğü değer

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 163,1 lira, çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını 1.092 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 162,7 liradan tamamladı.  Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 163,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.334 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın
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