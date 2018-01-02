Altın fiyatları yeni yıla nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları dengeli bir seyir ile yeni yıla başladı. Geçtiğimiz günlerde 160 lira seviyesine dayanan altın fiyatları bugün yeni yılda piyasaların açılmasıyla birlikte 159 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çekti. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarında fiyatlar en son ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 159,3 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.065 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 159,3 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 158,80 liradan tamamladı. Gram altın, yılın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 159,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 1.310,35 dolar ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.309,7 dolar seviyesinde dengelendi.