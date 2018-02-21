Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

Haftanın ortasında altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel olarak gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,14 azalışla 162,4 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler!

Altın fiyatları için araştırmalar günün ilk işlem dakikalarından bu yana sürüyor. Hem yatırım yapacak olan hem de düğün veya nişan gibi özel günler için altın almak isteyen vatandaşlar, “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dün yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti. Peki en çok tercih edilen altın türleri gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.328 dolardan işlem görüyor. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 161,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP

Etiketler: gram altın , ons altın
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri