Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları için araştırmalar günün ilk işlem dakikalarından bu yana sürüyor. Hem yatırım yapacak olan hem de düğün veya nişan gibi özel günler için altın almak isteyen vatandaşlar, “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dün yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti. Peki en çok tercih edilen altın türleri gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.328 dolardan işlem görüyor. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 161,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP