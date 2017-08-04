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Altın fiyatları yatay seyirde

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 10:13Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:13

Altın fiyatları, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi yatay seyretti.

Altın fiyatları, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verileri öncesi, Fed'in faiz görünümüne iişkin işaretler beklemeleri ile birlikte fazladeğişmedi. Platin yükselişini dördüncü haftaya taşıyarak, Mayıs 2016'dan bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Spot altın, bu haftanın her gününde sadece yüzde 2'den az fiyat oynaması gerçekletirmesinin ardından fazla değişmeyerek, Singapur saatiile 10:40'ta ons başına 1,267.83 dolar seviyelerinde yatay seyretti. Metal bu hafta yüzde 0.1 düşerken, Temmuz ayında yüzde 2.2 artarak Şubat ayından bu yana en güçlü aylık kazancına yöneldi.

CMC Markets baş piyasay analisti Ric Spooner, "ABD istihdam verisi beklenenin çok altında çıkmazsa, hem piyasa hem de Fed, ikisi birden, işgücü piyasasının iyileşmeye devam edeceğini ve bunun da devam eden ılımlı ekonomik büyümeye destek sağlayacağını düşünerek muhtemelen rahat olacaktır," dedi ve "ABD faizleri ve altın için kilit ekonomik gösterge enflasyon. Diğer bir deyişle, bugünkü veriler arasında dikkatler ayrıca ücretlerde de olacak" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'de bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, 180,000 artması bekleniyor.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu hafta yüzde 0.2 düştü ve düşüşünü dördüncü haftaya taşımaya yöneldi.

Spot gümüş yüzde 0.1 artarak ons başına 16.6795 dolara çıktı ve haftayı yüze 0.5 kayıpla geçmeye yöneldi. Platin ons başına 963.71 dolar seviyesinde yatay seyretti ve bu hafta yüzde 3 ile Ocak ayından bu yana en büyük haftalık çıkışını gerçekleştirmeye yöneldi. Palladyum yüzde 0.2 yükselerek ons başına 887.58 dolara tırmandı ve bu hafta yüzde 0.6 yükseldi.

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