Altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar?

Altının gramı güne düşüşle başladı.. Altının gramı 159,1 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 159,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 159,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.277 dolardan işlem görüyor.

Dün kapanışta altın fiyatları; İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 261,00 lira, Cumhuriyet altını 1.065,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 159,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 261 liradan alıcı buldu.