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Altın fiyatları şuan ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde düşüş göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz hafta sonu tekrar toparlanan fiyatlar merakla takip ediliyor. Peki altının gram fiyatındaki son değerin ardından çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gramı güne yatay başladı. Gram altın 161,5 lira, çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını 1.080 liradan işlem görüyor.  Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 161,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü ons altındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 161,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 161,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.  Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.332,1 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın
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