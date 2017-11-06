Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Çeyrek ve gram altın fiyatı

Geçtiğimiz hafta son ayların zirvesine ulaşan altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde büyük bir merakla takip ediliyor. Piyasaya göre yatırımlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu anbean sorguluyor.



Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,4 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.059 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,71 değer kaybederek 157,64 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundan aldığı destekle 158,9 liraya yükselen altının gram fiyatının, yeni haftaya düşüşle başladığını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 156,9 liranın destek, tarihi zirvesi olan 158,9 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatında 1.266 doların destek, 1.276 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.