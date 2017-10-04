Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 2018 altın fiyatları için uyarı

Altın fiyatları geçtiğimiz fiyatların biraz daha altına düşerek haftaya düşüşle başladı. Fiyatların gerilemesinin ardından yatırım altınlarının fiyatları da değiştir. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok işlem gören ürünlerde son durum ne oldu? İşte altın piyasasında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanış seviyesi olan 146,60 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 146 lira seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 145,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,15 artarak 146 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 978 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güçlenen dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı, dünkü değer kaybını bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.269,9 dolardan işlem görüyor. AA Finans analisti İslam Memiş, haftaya düşüşle başlayan altının fiyatlarının, dün ABD'de yaşanan terör olayı ve Katalonya referandumu etkilerine rağmen sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını baskıladığını belirtti. Memiş, altının gram fiyatının, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin değer kazanmasına rağmen yatay seyrini koruduğuna vurgu yaparak, teknik açıdan altının gram fiyatında 145,20 liranın destek, 146,20 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

ALTIN 2018'DE ORTALAMA 1,400 DOLAR OLACAK

Araştırma şirketi Metals Focus'un Salı günü yayınladığı bir rapora göre makroekonomik zemin, değerli metal fiyatlarının 2018'deki seyri açısından pozitif.

Metals Focus'a göre bu görüşün bir parçası olarak para politikalarının genişlemeci kalması önemli ve altın, bu koşullardan esas faydayı sağlayacak meta olacak. Bununla birlikte gümüş, ve kısmen platin de bir miktar olumlu etkilenebilir.

Kurumun tahminlerine göre altın fiyatları 2018 yılında ortalama ons başına 1,400 dolar olacak. Gümüşün ise 2018 yılında ortalama fiyatı 20.60 dolar olacak.