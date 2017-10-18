Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gramı güne yatay başladı.. Altının gramı 151,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249, Cumhuriyet altını 1.014 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 151,4 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,20 azalışla 151,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 151,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasına paralel gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 1.283,37 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adaylarını şimdiden fiyatladığını kaydetti.

Memiş, Fed'in başkan adaylarından biri olan Standford Üniversitesi ekonomisti John Taylor'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı haberlerinin, piyasalarda doları olumlu yönde etkilediğini dile getirdi.

Küresel piyasaların Taylor'u genellikle yüksek faiz savunuculuğu yapan bir kişi olarak tanıdığı bilgisini veren Memiş, Taylor'un Fed başkan olması durumunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükselişler, emtia fiyatlarında ise düşüşlerin görülebileceğini ifade etti. Memiş, ABD ve Kuzey Kore yetkililerinin Moskova'da görüşeceklerine dair haberlerin, küresel risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, risk iştahının artmasının piyasalarda altın talebini yavaşlattığını vurguladı.

Altının ons fiyatındaki gerilemenin, küresel piyasalarda doların güç kazanmasından dolayı gram altının fiyatında çok hissedilmediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 150,4 liranın destek 152,0 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile Fed yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.