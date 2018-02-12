Ons altın yükselişte | Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamlamıştı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, iki haftalık kaybın ardından, yatırımcıların dikkatlerini ABD para politikasının görünümüne, küresel hisse sendi piyasalarına ve tahvil faizlerine çevirmeleri ile birlikte yükseldi. Spot altın yüzde 0.8 yükselerek ons başına 1,326.80 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati ile 11:20'de 1,324.24 dolara geldi. Fiyatlar önceki hafta yüzde 1.2 ve geçen hafta yüzde 1.3 düştü.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın tamamında yüzde 1.2 düştükten sonra bugün yüzde 0.6 yükselişle 1,323.7 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA NE KADARDI?

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamladı.

2014'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Guotai Junan Futures, Pazartesi günkü bilgilendirme notunda, "Dolardaki yükseliş ve artan küresel faizlere ilişkin endişelere karşın, küresel hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin devam etmesinden dolayı, altın için halen talep var" dedi.

ABD'de Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verileri faiz artırımlarının hızı konusunda işaretler verebilir. Artan borçlanma maliyetleri, altın gibi faiz ödemesi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki iki hafta yükseldikten sonra yüzde 0.2 geriledi. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi yüzde 2.85 ile Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.