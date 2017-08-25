Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı düştü mü?

Jackson Hole sempozyumu öncesinde altının 0.3 gerileyen ons altın bugün aynı seyirde işleyerek 1.286. 48 doları gösteriyor. Gram altın 144 liranın üzerinde işlem görürken; en popüler altın türü çeyrek altın yüzde 1,26 yükselişle 236 liranın üzerinde işlem görürken, cumhuriyet altını 972 liradan satılıyor.



Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 144,3 liradan tamamladı. Spot altın yüzde 0.3 düşerek Singapur saati ile 10:45'te ons başına 1,287.79 dolara indi. Metal Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın mali gündemini gerçekleştiremeyeceğine ve hükümeti kapatma tehdidine ilişkin endişelerle gelen güvenli liman alımları ile yüzde 0.5 yükseldi. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü yüzde 0.3 düştükten sonra yüzde 0.1 yükseldi.



Uzmanlar, altının gram fiyatında 143,50-144,80 lira bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirtiyor.

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