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    Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı düştü mü?

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 11:23Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:23

    Altın fiyatlarının haftanın son günündeki durumu merak konusu. Ons fiyatı dün yüzde 0.3 geriledikten sonra bugün 1,286.48 dolarda seyrediyor. Peki 25 Ağustos Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? İşte son durum!

    Jackson Hole sempozyumu öncesinde altının 0.3 gerileyen ons altın bugün aynı seyirde işleyerek 1.286. 48 doları gösteriyor. Gram altın 144 liranın üzerinde işlem görürken; en popüler altın türü çeyrek altın yüzde 1,26 yükselişle 236 liranın üzerinde işlem görürken, cumhuriyet altını 972 liradan satılıyor.

    Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 144,3 liradan tamamladı. Spot altın yüzde 0.3 düşerek Singapur saati ile 10:45'te ons başına 1,287.79 dolara indi. Metal Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın mali gündemini gerçekleştiremeyeceğine ve hükümeti kapatma tehdidine ilişkin endişelerle gelen güvenli liman alımları ile yüzde 0.5 yükseldi. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü yüzde 0.3 düştükten sonra yüzde 0.1 yükseldi.

    Uzmanlar, altının gram fiyatında 143,50-144,80 lira bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirtiyor.

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    Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın fiyatı , altın ne kadar oldu
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