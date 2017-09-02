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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 12:01

Altın fiyatlarının güncel durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesinin ardından yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı 1.325,40 oldu. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 2 Eylül tarihli altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 233,87 liradan alınırken 239,72 liradan satılıyor. Yarım altın da 467,74'den alınırken 479,43 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 965,40 liradan alınıp 979,99 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 931,65 liradan alınırken 961,50 liradan satılıyor.

BU HAFTA ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu hafta bütün yatırım araçları yatırımcısına kazandırırken, en çok getiri sağlayan yüzde 0,83 ile altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83'lük artışla 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yine yüzde 0,83'lük artışla 975 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar da Euro da haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,12'lik artışla 3,4630 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 0,17'lik yükselişle 4,1120 liraya çıktı.
Geçen hafta 4,4650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11'lik artışla 4,4700 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83'lük kayıpla 3,5930 liradan alıcı buldu.

 

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