MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 11:21Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:21

Altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar başladı. Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde jeopolotik ristkten destek bularak 1,300 doları aşarken 9 ayın zirvesini görürken çeyrek altın 241 TL oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte en çok tercih edilen çeyrek altın ve diğer altınların fiyatı!

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına ve kürese merkez bankacılarının yaklaşan kilit toplantısına çevirmeleri ile birlikte kayıplarını korudu.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0.3 ve geçen hafta yüzde 0.4 düşmesinin ardından faza değişmeyerek Singapur saati ile 09:32'de ons başına 1,284.03 dolar seviyesinde kaldı. ABD ve Güney Kore, komuta ve kontrol sistemlerini denemek için 10 gün sürecek olan Ulchi-Freedom Guardian askeri tatbikatına başladı.

Fed Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, ABD'nin Jackson Hole kasabasında 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacak merkez bankası başkanları arasında olacak.

Spot gümüş yüzde 0.1 düşerek ons başına 16.95 dolara inerken, platin yüzde 0.1 düşüşle ons başına 976.98 dolara indi ve palladyum yüzde 0.3 yükselerek ons başına 926.59 dolara çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 233 liradan alınırken 239,07 liradan satılıyor. Yarım altın da 466 liraden alınırken 478 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 963,75 liradan alınıp 978,31 liradan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları , Çeyrek altın fiyatı , ne kadar
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri