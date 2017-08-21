Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına ve kürese merkez bankacılarının yaklaşan kilit toplantısına çevirmeleri ile birlikte kayıplarını korudu.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0.3 ve geçen hafta yüzde 0.4 düşmesinin ardından faza değişmeyerek Singapur saati ile 09:32'de ons başına 1,284.03 dolar seviyesinde kaldı. ABD ve Güney Kore, komuta ve kontrol sistemlerini denemek için 10 gün sürecek olan Ulchi-Freedom Guardian askeri tatbikatına başladı.

Fed Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, ABD'nin Jackson Hole kasabasında 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacak merkez bankası başkanları arasında olacak.

Spot gümüş yüzde 0.1 düşerek ons başına 16.95 dolara inerken, platin yüzde 0.1 düşüşle ons başına 976.98 dolara indi ve palladyum yüzde 0.3 yükselerek ons başına 926.59 dolara çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 233 liradan alınırken 239,07 liradan satılıyor. Yarım altın da 466 liraden alınırken 478 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 963,75 liradan alınıp 978,31 liradan alıcı buluyor.