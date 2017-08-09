Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı

8 Ağustos tarihinde 142-143 lira seviyelerinde hareket eden altının gram fiyatı, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle başladı. Gram altın, bugün saat 10.30 itibarıyla altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yaklaşık yüzde 0,8 artışla 144,4 lira seviyesinden işlem görüyor. 948,89’den alınan cumhuriyet altını 963,23 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 236,27 TL’den alıcılarını bekliyor.



Altın fiyatları dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,2 artışla 143 lira seviyesinden işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satışa sunuldu. Altının ons fiyatı ise bir önceki güne kıyasla 0,2 yükseliş göstererek 1.260,5 dolardan işlem gördü.



AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde sakin seyrini koruyan altın fiyatlarının, bu hafta yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini belirterek, "ABD tarafında yaşanan Başkan Donald Trump ve politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Memiş, ağustos ayı içerisinde altının ons fiyatının 1.280-1.300 dolar bandını test edebileceği öngörüsünde bulunarak, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.