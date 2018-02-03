Altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 161,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1.082,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 161,70 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatında 170-175 lira seviyeleri görülebilir



ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altına dolardaki zayıflık nedeniyle bir talep olduğunu belirterek, ocak ayında ons altın ve gram altının yatırımcılarını güldürdüğünü kaydetti. Kuğucuk, genelde her yılın ilk ayında altının iyi performans sergilediğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte fonların, merkez bankalarının ve yatırımcıların altına olan taleplerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.



Altının gram fiyatının kısa vadede ve en kötü senaryoda 152 liraya kadar gerileyebileceğini bildiren Kuğucuk, yükseliş hareketinde ise 170-175 lira seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. Kuğucuk, bu yıl içinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesi ve beraberinde jeopolitik ve siyasi risklerin devam etmesi durumda ons altın fiyatının zaman zaman yükseliş trendleri içinde yer alacağını belirterek, "Orta ve daha uzun vadede bakıldığında yukarı hareketlerde 1.400-1.450 dolar var buralar aşılırsa 1.500 dolarlı seviyeler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"Gram altının yıl içerisinde 180 liranın üzerinin görülmesi sürpriz olmaz"



Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da ocak ayında dolar kurunun gerilediğini ve altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok ons altın fiyatındaki değer kazançlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Ocak ayında, doların diğer majör para birimlerindeki güçlenmeye bağlı olarak zayıflamasının ons altın fiyatının yükselmesine sebep olduğunu belirten Erkan, "Bu süre içerisinde tahvil faizleri, hisse senetleri ve para birimlerinin farklı farklı parametreleri fiyatladığını, küresel ekonomik büyüme ve ABD'de enflasyonun yukarıya dönmekte olduğunu fiyatlayan ABD tahvil faizlerine doların ayak uyduramadığını gördük. Altının, bu dönemde hisse senetleri veya tahvil faizleri ile olan ilişkisi zayıflayarak dolar ile ters korele bir görüntü içerisinde olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, altın fiyatları açısından doların değerini belirleyecek olan gelişmelerin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bu yüzden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergeleri ile ücretlerdeki seyrin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasının ve faizleri yükseltmeyi değerlendirmesinin de altın fiyatlarında dalgalı bir seyrin görülmesine sebep olabileceğini belirten Erkan, altının gram fiyatında dolar kurundaki gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Erkan, dolar endeksinin oldukça düştüğünü, diğer majör para birimlerindeki olası bir düzeltmenin endeksi bir miktar yukarıya çekeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu da altının ons fiyatının 1.350 dolar bandı üzerindeki potansiyelini mevcut şartlarla sınırlı göstermektedir. Şu ana kadar ABD tahvil faizlerindeki yükselişe eşlik etmeyen doların özellikle ABD'deki enflasyon ve para politikası beklentileriyle yükselişe geçmesi durumunda da altının ons fiyatı frenlenebilir, ancak içeride de kur fiyatları yukarı doğru hareketlenebilir. Kurda aşağı yönlü hareket alanını sınırlı, yukarı hareket alanını daha fazla görüyorum. Bu kapsamda gram altın fiyatında yıl içerisinde 180 liranın üzerinin görülmesi sürpriz olmaz."