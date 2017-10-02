Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu büyük merak konusu oldu. Cumhuriyet altını ise 969,67 liradan alınıp 984,33 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 935,78 liradan alınırken 965,77 liradan satılıyor. Peki yatırımcıların en çok tercih ettiği gram ve çeyrek altının fiyat ne kadar oldu?

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 146,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 146,7 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 146,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 980 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı geçen haftaki düşüş trendini bugün de devam ettirerek şu dakikalarda yüzde 0,55 azalışla 1.272,05 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamaları sonrası düşüş trendine giren altın fiyatlarının, yeni haftaya da düşüşle başladığını ifade etti.



Memiş, haftasonu İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumda yaşanan gelişmelerin, avro/dolar paritesini olumsuz yönde etkilediği belirterek, güçlenen doların altının ons fiyatında gerilemelere neden olduğunu söyledi.