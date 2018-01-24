Altın fiyatları ne kadar? - Çeyrek altın fiyatı yükseldi mi?

Altının gramı güne yükselişle başladı - Gram altın 162,9 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.089 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 162,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.089 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.343 dolardan işlem görüyor.