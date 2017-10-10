Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın 249 liradan satılıyor

Altın fiyatları, jeopolitik gerilimden ve zayıf seyreden dolardan destek alarak bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi ancak Fed'in bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentileri yukarı yönlü hareketi baskıladı

Spot altının ons fiyatı erken saatlerde 1,288.19 dolar ile Eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,286.86 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,289.30 dolara yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Altının gram fiyatı dün 155,70 lira ile tarihi rekorunu kırarken bugün 152 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın yüzde 0,93 yükselişle 249 sınırında, cumhuriyet altını ise 1031 seviyesinden alıcı buldu.