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    Altın fiyatları ne kadar? 7 Ağustos Çeyrek altın fiyatı

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 10:46Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:46

    Altın fiyatları yeni haftaya son iki haftanın en düşük seviyesinde başladı. Spot altının ons fiyatı 1,264 dolardan satılırken; cumhuriyet altını 962 liradan alıcı buldu. Peki çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos tarihli altın fiyatları!

    Altın fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha iyi çıkmasının ardından dolarda görülen yükselişle geriledi. Güçlenen ekonomi ile birlikte Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileceği beklentilerini artırması sonrası kayıplarını korudu.

    Altın fiyatları, son iki haftanın en düşük seviyesinde yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı 1,254 doları gördükten sonra bugün yüzde 0.1 yükselişle 1,258.69 dolardan satışa sunuluyor. ABD altının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.02 düşüşle 1,264.30 dolarda bulunuyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    7 Ağustos tarihli altın fiyatlarında altının gramı hafif düşüşle 143 lira sınırında işlem görürken; çeyrek altın 1,12 yükselişle 234 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 962 liradan alıcı buldu.

     

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