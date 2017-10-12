Altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar

Altın kazançlarını beşinci güne taşımaya yöneldi. Değerli metal, doların kayıplarını korumasıyla birlikte Mayıs ayından bu yana görülen en uzun yükseliş serisini gerçekleştirecek. Dolar, Fed'in Eylül toplantısına ilikşin tutanakların enflasyon endişelerini işaret etmesi ardından güç kaybetti.

Spot piyasada işlem gören altın yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,295.58 dolar seviyesinen işlem görmesinin ardından Bloomberg fiyatlarına göre Singapur saatiyle 11:38'de 1,294.29 dolar oldu.

National Australian Bank ekonomisti John Sharma, “Fed tutanakları, enflasyondaki mevcut düşük seviyelerin geçici olmaabileceğine ilikşin endişeleri ifade etti.” dedi.