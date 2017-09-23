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Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:46

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir kurla izledi. Altın piyasasının en çok talep gören ürünleri çeyrek altın ve gram altın fiyatları da bu dalgalanmadan etkilendi. Gün içinde değişen fiyatlar yatırımcıların altın piyasasını daha dikkatli takip etmesine neden oldu. Peki altın fiyatları haftayı en son kaç liradan kapattı. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 145,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146 liradan, 961 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 977 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.

Altının onsu yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından 1.296 dolar ile yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Fed kararı sonrasında düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.301 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, bugün 1.296 dolar ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

 

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın fiyatları , gram altın
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