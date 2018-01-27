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Altın fiyatları haftayı kaç liradan kapattı? İşte çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 163,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 268,00 lira, Cumhuriyet altını 1.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 163,20 liradan işlem gördü

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle 162,9 liradan başladı. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 azalışla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü kayıplarını bugün uluslararası piyasanın açılışında telafi ederek yüzde 0,5 artışla 1.356 dolar seviyesinde dengelendi.

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